Juez ordena detención en Paraguay de líder del grupo criminal “Bonde do Maluco”

El juez penal de Garantías Francisco Acevedo ofició a la Comandancia de la Policía Nacional para que busque y capture a los brasileños Fabio Souza Santos, alias “Geleia”, de 36 años y Nancy Simoes Souza, ambos oriundos de Bahía, buscados por la justicia del vecino país por narcotráfico y tráfico de armas.

El auto interlocutorio (AI) N° 1.130, del 12 de diciembre último, transcribe el relato de la solicitud de la justicia brasileña, que sindica a los ahora prófugo como miembros de peso de la facción criminal Bonde do Maluco, conocida por su siglas BDM. que opera en el Estado de Bahía.

Líder del BDM tenía cédula paraguaya

Recordemos que Souza, quien incluso llegó a tener cédula paraguaya, fue expulsado de nuestro país el 7 de enero de 2019, luego de autoridades brasileñas alertaran de su presunta vinculación con el grupo criminal brasileño Comando Vermelho (CV).

Una vez en Brasil, el hombre logró huir de la cárcel y desde hace un tiempo, se puso al frente de la organización criminal BDM. Publicaciones de medios brasileños señalan que Souza estaría operando desde Paraguay, que en definitiva es la sospecha que motivó a las autoridades del vecino país a solicitar su aprehensión a sus pares paraguayos.

En la descripción de los hechos, la documentación remitida por las autoridades brasileñas señala lo siguiente: “Del 2017 al 2022, en el Estado de Bahía se investiga un delito continuado, en el que el investigado (Fabio Souza Santos) es señalado como integrante de la dirección de la organización criminal ‘BDM’ (Bonde do Maluco), que opera de forma extendida en dicha jurisdicción. El grupo se dedica al tráfico de drogas y al suministro/comercialización de armas de fuego”.

Sospechoso está acusado por el asesinato de un policía

“El fugitivo es el líder de la Facción BDM’ (Bonde do Maluco), una facción criminal que opera principalmente en Vilas de Abrantes (Camaçari, Bahía) y otras zonas de la región metropolitana. El grupo se dedica al narcotráfico y al suministro de armas de Fuego. Fabio ha estado involucrado en varios homicidios, incluido el asesinato de un investigador de Policía Civil de Bahía en 2017”, agrega la documentación.

El crimen al que hacen referencia es el asesinato del agente de la Policía Civil Luiz Alberto dos Santos, cuyo automóvil fue emboscado por otros dos rodados y acribillado a tiros en la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, el 31 de octubre de 2017.

Pareja de Geleia también es buscada

Con relación a Nancy Simoes Souza, pareja de Fabio Souza, la justicia brasileña destaca que la misma tiene un papel preponderante en la gestión financiera y apoyo logístico de las operaciones de la organización criminal.

“Constan indicios de que la investigada lidera uno de los núcleos de la organización, actuando como testaferro del líder Fabio Souza Santos (su compañero); a Nancy Simoes Souza se le atribuye la responsabilidad por la gestión financiera y logística de las operaciones, así como por las transacciones sospechosas vinculadas al tráfico de drogas y al comercio de armas”, explica el documento.