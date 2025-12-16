Aprehenden a joven y decomisan armas tras disparos en la ruta PY19

El procedimiento se llevó a cabo anoche, alrededor de las 19:30, luego de la denuncia presentada por Jaime Obermeier (34), administrador de la Arrocera Don Artigas, ubicada en el kilómetro 60 de la ruta PY19. Según el reporte policial, el denunciante alertó sobre disparos realizados en la zona.

Como supuesto autor fue aprehendido Héctor Daniel Rojas Rolón (24), domiciliado en el barrio Santa Elena de la ciudad de Alberdi, quien se encontraba en compañía de Alejandra Rodríguez (29), con domicilio en Acevedo Cue, distrito de Alberdi.

El hombre se desplazaba a bordo de un automóvil Chevrolet Ónix, color negro, con matrícula AARO 764, que fue verificado por los intervinientes.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron tres rifles calibre 22, además de nueve vainillas percutidas y ocho sin percutir.

De acuerdo con el informe, el joven habría realizado disparos contra carteles de propiedad privada, motivo por el cual se convocó a personal de Criminalística para el trabajo de campo correspondiente.

El operativo fue ejecutado con apoyo de efectivos de la Comisaría 19ª, personal de Apoyo Táctico y del Departamento de Investigaciones.

El aprehendido quedó recluido en la oficina de Seguridad Ciudadana de la Dirección de Policía de Ñeembucú, a disposición del Ministerio Público.

Al respecto, la directora de la Policía Departamental, comisario Martina Trinidad, señaló que el detenido se trataría de una persona que se dedica a la caza de animales silvestres en la zona, versión que se encuentra bajo investigación.

Operativo Año Paha

La comisario Martina Trinidad aseguró que en el marco del operativo Año Paha se ha redoblado la seguridad de cara a fin de año.

“Hemos aumentado la cantidad de personal en bancos, financieras y cajeros automáticos, a fin de resguardar y brindar seguridad a las personas que se acercan a cobrar sus aguinaldos y haberes”, afirmó.

Según explicó, el plan de acción consiste en controles preventivos en lugares y horarios con mayor movimiento de personas y valores, incluyendo zonas comerciales, turísticas y otros puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir hechos punibles y garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, recomendó a la población circular con su documento de identidad y la documentación correspondiente de los vehículos.