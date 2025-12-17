Incendio consumió por completo una vivienda en Tacuruty

Según el informe preliminar de la Comisaría 23ª de Tacuruty, el siniestro se produjo en horas de la madrugada del 17 de diciembre, a unos 2.000 metros de la ruta principal, lado norte.

El fuego afectó por completo una vivienda de 10 por 8 metros, construida con paredes de tabla y techo de chapa de zinc, propiedad de Matilde Toledo, mayor de edad, domiciliada en el lugar.

Personal policial acudió al sitio tras ser alertado del incendio y fue recibido por la propietaria de la casa, junto a vecinos de la zona, quienes confirmaron que las llamas consumieron totalmente la vivienda.

En el momento del hecho, Matilde Toledo se encontraba en el interior junto a sus cinco hijos, quienes resultaron ilesos.

Sin embargo, el incendio destruyó todas las pertenencias de la familia, incluidos documentos personales. Tras el siniestro, los afectados fueron trasladados provisoriamente a la vivienda de un vecino, ubicada a unos 500 metros del lugar.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y al intendente municipal de Cerrito, a fin de iniciar las diligencias correspondientes y coordinar la asistencia a la familia damnificada.