Matan a tiros a un hombre en Amambay

Un hombre de 45 años, identificado como Alberto Domínguez Benítez, sufrió este miércoles un ataque mortal por parte de sicarios que se movilizaban en una motocicleta y efectuaron varios disparos a quemarropa.

La víctima que se encontraba frente a su domicilio, en la colonia Yambué, ubicada a unos 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Pedro Juan Caballero, camino a Fortuna Guazú, departamento de Amambay.

Los criminales utilizaron pistola calibre 9mm para perpetrar el hecho, según datos brindados por la Policía Nacional. Tras cometer el crimen, los autores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, cuyos datos, como las características de los sicarios, ya están siendo objeto de análisis por parte de los investigadores, según informaron los intervinientes.

La víctima fatal recibió cinco disparos

El doctor Lucas Riveros, médico forense de turno del Ministerio Público en Pedro Juan Caballero, se encargó de realizar la inspección de rigor del cuerpo sin vida de Alberto Domínguez. Señaló que la víctima cinco heridas en total y que murió casi al instante.

“La víctima presenta cinco heridas en total, tres en el tórax y dos en el cuello, los disparos fueron desde una corta distancia y su muerte fue casi instantánea. Pudo haber agonizado algunos minutos y después murió”, indicó el médico forense.

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, tomaron intervención en el caso, realizaron las primeras diligencias y están abocados a la tarea de identificación, búsqueda y localización de los autores del crimen a partir de datos que han sido recabados primariamente.