Detuvieron a presunto autor de violento asalto a un octogenario en La Paz

Una comitiva fiscal-policial, encabezada por el fiscal Egidio Borja y el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía, comisario Joel Cabrera, realizó dos allanamientos en viviendas ubicadas en la compañía Suelo Cue del distrito de La Paz, en Itapúa.

Como resultado, detuvieron a Eugenio Arévalos Sosa (46), sindicado como uno de los posibles autores de un atraco domiciliario que tuvo lugar en la misma comunidad el pasado domingo 14 de diciembre.

Los intervinientes incautaron en su vivienda un rifle marca Ruger 10/22, calibre .22 mm carabina, con vainillas sin percutir en su interior; un rifle tipo AK47 .22 mm LR, marca Armas Corporation Philippines, tubo cañón negro, cacha de madera; un rifle .22 mm, inscripción Puma 22 mm, cacha de madera, tubo cañón negro; un rifle .22 mm con silenciador de fabricación casera; y un revólver .32 mm, de origen argentino, lustre despintado.

Además de las armas, encontraron un cargador de rifle calibre .22 mm, con 15 cartuchos sin percutir; un cargador de rifle .22 mm; tres machetillos; un estoque con vaina de cuero; guantes de color negro; dos cajas de balines estriados calibre .22 mm; un hacha con cabo de madera; una chapa de motocicleta 407 NCR; y un celular marca Samsung Galaxy A16.

El crimen investigado

El pasado domingo 14 de diciembre, cerca de las 9:00, tres hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda de la comunidad Suelo Cue del distrito de La Paz, departamento de Itapúa. Las víctimas fueron Kio Sosa (82), quien se encontraba con su hijo y su nuera.

Según el relato de las víctimas, el hijo del propietario, Alberto Sosa, fue golpeado por los atracadores con la culata de un arma de fuego. Posteriormente, los habrían maniatado.

Además, bajo amenazas, pidieron que entreguen el dinero que tenían y se llevaron joyas de oro, generando un perjuicio aproximado de cinco millones de guaraníes.