Operativo “Año Paha”: Policía reforzará con más personal en sitios turísticos de Itapúa

La Dirección Departamental en Itapúa de la Policía Nacional realizó la formación de inicio del operativo “Año Paha”, que consiste en la cobertura de seguridad para las fiestas de Navidad y fin de año.

A partir de hoy se desplegará un refuerzo de 150 uniformados que estarán dispuestos principalmente en áreas turísticas, donde crece la afluencia de personas en esta temporada.

Los sectores que estarán con la presencia policial serán la Terminal de Ómnibus, el área de frontera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, el microcentro de Encarnación y las playas (Encarnación, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná).

El director manifestó que este operativo no implica el descuido de otras dependencias, sino más bien la redirección de personal que está en oficina. Además, indicó que se sumarán nuevos efectivos de la promoción de este año de la Academia de Policía.

Seguridad en Itapúa

El comisario Godoy indicó que la directiva para las comisarías es continuar con la presencia en las calles, para disuadir la intención de cometer hechos punibles y mitigar la inseguridad. Refirió que el noreste continúa con un fuerte resguardo a entes bancarios, con el apoyo de la Agrupación Especializada.

También indicó que l+as comisarías barriales no verán resentido el servicio. Explicó que continuarán con controles aleatorios en las calles, por lo que solicitaron la comprensión y la colaboración a los turistas que estarán llegando hasta el departamento de Itapúa.

La formación se realizó conforme a la Orden de Operaciones N° 1580 y Nota de Servicio N° 3.429/2025, con el objeto de brindar seguridad a las personas con miras a las festividades de fin de año y otros eventos a realizarse en el departamento de Itapúa. Tuvo lugar en el estacionamiento de la Playa San José.

Estuvieron presentes personal de Prevención y Seguridad, de Grupos Tácticos (GEO-Lince) y de personal técnico de los departamentos de Criminalística, Investigaciones, Antinarcóticos, Automotores, Inteligencia, Delitos Económicos e Interpol.