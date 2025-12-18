Fiscalía impartió búsqueda de adolescente desaparecido en San Antonio

La agente fiscal María Soledad Quiñónez, de la Unidad Penal Nº 2 de la Fiscalía Zonal de San Antonio, requirió de manera urgente a la comisaría interviniente un informe pormenorizado sobre las acciones investigativas llevadas a cabo en el marco de la denuncia por la desaparición del adolescente Martín Ariel Pérez Castillo.

Según el reporte policial remitido al Ministerio Público, la denuncia fue presentada por el padre del menor, quien manifestó que el joven salió de su vivienda, ubicada en el barrio Achucarro, el 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 10:00. Desde entonces nada se sabe sobre su paradero.

Datos del desaparecido

El joven es de constitución física robusta, estatura mediana, cutis blanco, cabello de color negro, quien en ese momento vestía un short negro, campera tipo buzo azul marino con blanco.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que cualquier información relevante sea comunicada al número de celular 0981 512-050.

