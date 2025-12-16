Nacionales
16 de diciembre de 2025 - 09:23

Alto Paraná: piden ayuda para localizar a adolescente desaparecida

Piden ayuda para encontrar a una adolescente desaparecida en Alto Paraná.
Piden ayuda para encontrar a una adolescente desaparecida en Alto Paraná.

El Ministerio de la Niñez solicita ayuda a la ciudadanía para localizar a una adolescente de 13 años que se encuentra desaparecida desde ayer. Se trata de Liz Karina Mereles, oriunda de Alto Paraná.

Por ABC Color

Según la publicación del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), la adolescente se encuentra desaparecida desde ayer. Fue vista por última vez en la ciudad de Santa Fe del Paraná, Alto Paraná.

Lea más: Cardenal urge aprobación del Registro Único de Personas Desaparecidas

Liz Karina Mereles López, de 13 años, es de tez morena y contextura física delgada. Su familia ruega cualquier dato que pueda ser útil para encontrarla.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al 911, al 147 (Fono Ayuda) o al 130, línea del departamento de Búsqueda y Localización de personas.

Lea más: Desaparecidos: nuevo mecanismo permite trabajo articulado, aseguran