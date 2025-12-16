Alto Paraná: piden ayuda para localizar a adolescente desaparecida

Según la publicación del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), la adolescente se encuentra desaparecida desde ayer. Fue vista por última vez en la ciudad de Santa Fe del Paraná, Alto Paraná.

Liz Karina Mereles López, de 13 años, es de tez morena y contextura física delgada. Su familia ruega cualquier dato que pueda ser útil para encontrarla.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al 911, al 147 (Fono Ayuda) o al 130, línea del departamento de Búsqueda y Localización de personas.

