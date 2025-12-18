Tras un mes de agonía, muere supuesto traficante baleado en atentado en Capiatá

La víctima de homicidio fue identificada como Hugo Javier Rodas Mieres, de 27 años, quien murió en el Hospital de Trauma de Asunción a consecuencia de las heridas de bala que sufrió en un atentado ocurrido la madrugada del 17 de noviembre pasado.

El ataque ocurrió sobre la Ruta Departamental D027 (ex Ruta 1) casi avenida San Pedro, jurisdicción de la comisaría 32° Central de la compañía Posta Ybycuá, en la ciudad de Capiatá, departamento Central.

Una cámara de seguridad grabó el atentado, que se produjo después de que el automóvil Toyota Allion blanco que manejaba la víctima fuera chocado levemente en la parte trasera por un coche probablemente Toyota Allex negro que circulaba en el mismo sentido.

Atentado en Capiatá

Ese pequeño choque habría sido provocado deliberadamente por los dos ocupantes del auto negro para hacer que el chofer del auto blanco bajara a hablar con ellos.

Efectivamente, cuando ambos vehículos se encostaron, el chocado Hugo Javier Rodas Mieres bajó a dialogar con el chofer y acompañante que estaban el vehículo chocador.

Tras una breve conversación, uno de los hombres del auto negro sacó una pistola y le disparó al conductor del auto blanco.

La novia de Hugo Javier Rodas Mieres, al escuchar los disparos, bajó del auto Toyota Allion blanco y pidió socorro, tras lo cual llegó un policía del Grupo Lince que se estaba dirigiendo a su unidad, pero que al final lo trasladó a un hospital.

Varios sospechosos, pero nadie se anima a mencionarlos

El fiscal de la causa, Hugo Pérez, reconoció que manejan los nombres de varios sospechosos, pero remarcó también que tiene que tener al menos la declaración de algún testigo para poder emitir por ejemplo una orden de detención.

Sobre el punto, dijo que hasta ahora nadie aportó datos concretos sobre los autores, ni siquiera la novia de la víctima, quien estaba dentro del coche cuando ocurrió el atentado.

Uno de los sospechosos del crimen es Adilson Emanuel Villalba Oliveira, de 31 años, quien sí fue mencionado por los familiares del fallecido, pero ante la Policía, de manera informal.

Resulta que Adilson, quien tiene antecedentes por narcotráfico, sufrió un intento de secuestro el 4 de junio de 2024 cuando estaba participando del festejo de cumpleaños de su novia en una casa quinta de Capiatá.

Supuestamente, uno de los que intentaron secuestrarlo fue justamente el ahora fallecido Hugo Javier Rodas Mieres, quien de hecho también tenía problemas judiciales por ese hecho.

El secuestro del ahora sospechoso Adilson Emanuel Villalba Oliveira fue impedido aquella vez por su suegro, Mario Alcides Riquelme Ocampos, de 46 años, quien le pegó con una silla a uno de los delincuentes, pero que después fue asesinado a balazos por otro de los maleantes.

Según había informado la Policía en aquella época, los malvivientes que irrumpieron en la fiesta de cumpleaños esa noche supuestamente le exigieron a Adilson Emanuel Villalba Oliveira que pagara la deuda que tenía con un “patrón” por la provisión de drogas.

Y uno de los que habrían formado parte de ese comando armado de narcotraficantes era supuestamente el ahora asesinado Hugo Javier Rodas Mieres.