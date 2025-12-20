Abuso sexual infantil: detenidos por poseer orden de captura en Asunción y Central

Un hombre identificado como Rodrigo Sebastián Pérez Gómez de 24 años, fue detenido por poseer orden de captura por un caso de abuso sexual en niños.

La detención fue realizada en las calles Portugal y Narciso López, del barrio Carlos Antonio López de Asunción.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 2ª Asunción y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Detención en Central

En otro caso, un hombre de 24 años de edad identificado como Iván Alexander Ortiz Romero fue detenido por poseer orden de captura por supuesto abuso sexual en niños.

El procedimiento fue realizado en la compañía Pedrozo de la ciudad de Ypacarai, por el personal de la Comisaría 35ª jurisdiccional y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.