Tres detenidos con más de dos kilos de cocaína en Ñemby

Tres hombres identificados como Pablo Elías Meyeregger Domínguez, Diego Nicolas Roldan Silvero y Reinaldo Guadalupe Ibarra Recalde, todos mayores de edad, fueron detenidos tras hallarse en su poder 2.152 kilogramos de supuesta cocaína.

Los aprehendidos fueron descubiertos cuando se trasladaban en un auto de la marca Toyota, donde tenían la droga.

El procedimiento fue realizado sobre la calle Epifanio Méndez Fleitas entre Mauricio Cardozo Ocampos casi Mangore de la ciudad de Ñemby.

Los agentes intervinientes fueron los del Departamento Control de Automotores División de Inteligencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Incautan cocaína en productos de exportación en puerto de Villeta

Detenidos durante control

Los detenidos fueron descubiertos en las calles citadas, cuando pasaron por un control realizado por los agentes en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los agentes realizaron una revisión al vehículo, donde hallaron la cocaína.