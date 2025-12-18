Entre pizza, lomito y drogas: desmantelan punto de microtráfico que operaba en un local gastronómico

El informe señala que en un operativo llevado a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue desmantelado un punto de microtráfico que operaba como local gastronómico en Asunción.

A través de la Dirección de Operaciones Urbanas se ejecutó el allanamiento en una vivienda y local gastronómico ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco, en la ciudad de Asunción, en el marco de un operativo contra el microtráfico, dentro del Plan Sumar.

Las investigaciones permitieron determinar que el local, dedicado a la venta de pizzas y lomitos, era utilizado como fachada para la comercialización de drogas, aprovechando el constante movimiento de clientes para encubrir la actividad ilícita.

Durante el procedimiento fue detenido el responsable del local, Guillermo Renato Lezcano Vera, y se logró la incautación de 25 gramos de supuesta cocaína, fraccionada en 34 dosis listas para su distribución, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, cartuchos calibre 9 mm y un vehículo utilizado presuntamente como parte de la logística del microtráfico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: SENAD confirmó que la supuesta cocaína en penal de Misiones era jabón en polvo

La intervención se realizó con acompañamiento del Ministerio Público, representado por la fiscal Ingrid Cubilla, y apoyo del personal de Fuerzas Especiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También indican que este operativo expone una modalidad recurrente del narcomenudeo urbano, donde comercios de atención al público son utilizados como pantalla para la venta de drogas, generando un impacto directo en la seguridad y el entorno social.