Hallaron un cuerpo en el arroyo Ytororõ y presumen que sería de adolescente desaparecida

Un equipo de rescatistas realiza una incursión en un área boscosa del barrio Conavi de Encarnación, donde se halló el cuerpo de una mujer, en el cauce del arroyo Ytororõ.
Familiares habrían ingresado y reconocido que se trataría de la adolescente desaparecida desde el domingo, identificada como Lucero Martínez (17).
Un pescador de la zona fue quien alertó a los bomberos sobre el hallazgo del cuerpo. Fue encontrado a 2 kilómetros aguas abajo del lugar donde cayó al arroyo.
Los trabajos continúan para la extracción del cuerpo, debido a que para llegar al sitio se debe ingresar por una zona de acceso dificultoso.
