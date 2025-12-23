Operación Luz de Infancia: pena de 15 años de cárcel para abogado en nuevo juicio

El Tribunal de Sentencias de la ciudad de Fernando de la Mora, presidido por Rilsy Ortiz e integrado por Natalia Muñóz y Gerardo Ruiz Díaz, condenaron a 15 años de pena privativa de libertad a un abogado, detenido ene l marco de la operación Luz de Infancia VI declarado culpable de la comisión de los hechos punibles de pornografía relativa a niños y adolescentes y coacción sexual.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Diana Raquel Gómez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos. La agente sostuvo la acusación contra el abogado, quien tenía en su casa a una joven de 16 años, con la que a pesar de no tener parentesco alguno la presentaba como su hijastra, pero realmente era su víctima. También, el letrado había sido acusado por someter sexualmente a su hermana por 13 años.

Lea más: Operación Luz de Infancia: abogado estará 15 años en prisión por pornografía, abuso y coacción

Cabe señalar que este es el segundo juicio oral y público al cual fue sometido el abogado y, también, en el que recibió una condena de 15 años de cárcel. La audiencia pública se inició el pasado 1 de diciembre. En el primer juicio, que finalizó en julio de 2025, el profesional también fue sentenciado a cumplir una pena de privación de libertad por el mismo periodo de tiempo, por un Colegiado presidido por Javier Sapena.

Sin embargo, la defensa del acusado apeló la Sentencia Definitiva N° 466 y un Tribunal de Apelación de Central resolvió anular dicho fallo. Los camaristas consideraron que, el sindicado debió ser juzgado bajo lo que establece la Ley N° 3.440/2008, en la que hay un marco penal menor de los hechos, y no por la Ley N° 6002/2017, en la que se eleva la expectativa de pena de varios ilícitos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ocasión del segundo juzgamiento, el Tribunal de Sentencia consideró probados los hechos de pornografía relativa a niños y adolescentes, así como la coacción sexual, sin embargo, declararon la prescripción del hecho de abuso sexual en relación a la hermana del ahora condenado, teniendo en cuenta la normativa anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Luz de infancia: “Las imágenes son desgarradoras”, dijo comisario sobre operativo contra pornografía

Abogado cayó en operación Luz de Infancia VI

En el marco de la operación “Luz de Infancia VI”, en Paraguay se habían identificado cuatro objetivos. Así también se cuantificaron en total 1.000 archivos descargados, relacionados a pornografía infantil. A través de registros de conexiones de internet se identificó una dirección IP, desde la cual se hicieron 900 descargas.

Mediante esos datos es que los investigadores de Cybercrimen de la Policía y de Delitos Informáticos de la Fiscalía, en este caso las fiscalas Silvana Otazú (hoy camarista) e Irma Llano, allanaron la casa del profesional del derecho el 24 de noviembre de 2020, e incautaron de su vivienda, en Capiatá, una CPU, también una notebook y un celular.

Lea más: Luz de infancia: más de 9.000 archivos pornográficos descargados en Paraguay

Allanamiento derivó en otras causas más

La comitiva integrada por las fiscalas Silvana Otazú e Irma Llano, en aquella intervención había encontrado al abogado con una adolescente de 16 años, a la que presentaba como su supuesta hija adoptiva.

Más adelante, mediante la extracción de datos del celular del profesional del derecho, se supo que existían tres imágenes y un video de la misma joven, en las cuales se le veía totalmente desnuda. Esto levantó las sospechas de que el mismo habría abusado de ella, por lo que se inició una causa penal sobre el caso.

Así también, luego de que haya trascendido la detención del abogado, acudió la hermana de padre del hoy condenado hasta la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público, en Asunción, para denunciar que su hermano paterno abusó de ella en reiteradas ocasiones y por varios años.

La denunciante relató ante la Fiscalía que el abogado esto ocurrió desde los 7 años (en 2003) hasta los 11 años (en 2007). Cuando la víctima cumplió 12 años (en 2008), su hermano le examinó para saber “si ya tuvo relación sexual” y le dijo que le podía enseñar.

Lea más: Caen presuntos pedófilos en operativos efectuados en la capital y Alto Paraná

Abusos se extendieron por 13 años

La víctima y denunciante del abogado, refirió que los abusos iniciaron en 2003 y se extiendieron hasta el año 2016.

Mientras la denunciante vivió con el abogado, según relató a la Fiscalía, el hoy condenado le amenazaba con que “si gritaba la iban a escuchar los vecinos y dicha circunstancia sería peor para ella dado que toda la familia se enteraría que ella es una sucia”.

Lea más: Detienen a exmodelo que estaba libre pese a condena por pornografía infantil

Presentaba a su víctima como su hija adoptiva

En 2016, según el relato de la hermana del abogado, el ahora condenado llevó a vivir con él en la casa a una niña de 12 años, a la que presentó como su hija adoptiva. Pero, en un allanamiento realizado a la casa del mismo en 2020, se encontraron fotos íntimas de la menor de edad en el celular del profesional del derecho y de la investigación iniciada en aquel entonces se descartó la supuesta adopción, por lo que la víctima fue puesta a resguardo y ahora vive en la Argentina.

Estos hechos motivaron la apertura de dos causas distintas, que luego se acumularon con la principal por pornografía infantil.