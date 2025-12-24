Maleantes roban moto y hieren a sus ocupantes en Pedro Juan Caballero

La Dirección Departamental de Amambay de la Policía Nacional informó sobre un asalto ocurrido este miércoles en la vía pública de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dos compañeros de trabajo, que viajaban en una motocicleta de la marca Star CG 150 cc, fueron interceptados violentamente por 4 asaltantes que se desplazaban en dos motocicletas distintas; las víctimas se resistieron al asalto y resultaron heridas, según un informe de la Comisaría 3.ª. de esta ciudad.

“Uno de ellos fue golpeado aparentemente con la culata de un revólver, el otro cayó de la motocicleta y tuvo fractura de brazo”, indicó el comisario Isabelino Orué, jefe de la dependencia policial jurisdiccional.

El hecho ocurrió sobre Toledo y Ruta PY05, una de las entradas a la ciudad, según el informe policial; posteriormente, ambos fueron derivados al servicio de Urgencias del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para recibir asistencia médica.

Buscan a los autores del asalto

El comisario Isabelino Orué, jefe de Comisaría, señaló que el caso fue derivado a los agentes del Departamento de Investigaciones que ya iniciaron las tareas para tratar de esclarecer lo sucedido. “Estamos viendo algunas imágenes, el circuito cerrado de la zona para tratar de ubicar a los autores”, indicó el jefe policial.

Orué agregó que los autores se tratarían de exconvictos reincidentes, es decir, personas que ya fueron detenidas anteriormente, pero que en las últimas semanas recuperaron su libertad tras cumplir la pena mínima en la cárcel y vuelven a delinquir.