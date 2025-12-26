Dos niñas sufren quemaduras por petardos en Capitán Bado: Fiscalía abre causa penal contra los padres

Las víctimas son hermanas y tuvieron que ser llevadas urgentemente a centros asistenciales de Paraguay y Brasil para recibir auxilio tras las heridas ocasionadas por la explosión de petardos.

El reporte indica que la niña de 10 años que tuvo quemaduras de segundo y tercer grado, además de fractura de cúbito y radio. Mientras que su hermanita de 5 años también sufrió lesiones, pero de menor consideración, según informaron desde la Fiscalía.

Una de las víctimas fue derivada al Hospital del Quemado de Campo Grande Brasil debido a la gravedad de su cuadro y otra al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para recibir asistencia. El hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de Capitán Bado, Departamento de Amambay.

Víctimas jugaban con “bombitas”

De acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía por el Defensor Público de la Niñez de Capitán Bado, abogado Lauro Talavera, una de las niñas contó que ambas estaban jugando con bombitas en el patio de la casa en que viven con sus padres. En un momento de descuido, una de las bombas explotó por el cuerpo de ambas provocándole las quemaduras.

Tras la denuncia tomó intervención la fiscal Sarita Bonzi para llevar adelante la investigación.

Fiscal abre causa contra los padres

La fiscal de Capitán Bado Sarita Bonzi, anunció que abrió causa penal y aparentemente imputaría a los padres de las niñas, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se produjo el hecho. “Según la denuncia, en el momento en que ocurrió el incidente no había presencia de ningún adulto responsable junto a las niñas”, indicó Bonzi.

El delito por lo que los padres de las niñas serán investigadas es el de Violación del Deber de Cuidado, según la representante del Ministerio Público.