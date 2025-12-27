Lambaré: buscan a adolescente desaparecida

La Fiscalía Zonal de Lambaré activó el protocolo de búsqueda y localización tras la denuncia por la desaparición de la adolescente de 17 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 23 de diciembre. El caso está a cargo de la Unidad Penal N.° 5, dirigida por el agente fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz.

La joven fue identificada como Jeisy Bell Schmeing Cardozo. De acuerdo con los datos recabados, la última vez fue vista en su domicilio, aunque hasta el momento no se cuenta con información que permita determinar cómo o bajo qué circunstancias habría salido del lugar.

Según la descripción proporcionada por el Ministerio Público, al momento de su desaparición vestía short naranja, remera negra y zapatillas. Presenta cabello castaño, cutis blanco y contextura física mediana.

Dónde reportar datos para encontrarla

La Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación, especialmente a quienes se encuentran en la zona de Lambaré y alrededores, para aportar cualquier tipo de información que pueda ayudar a ubicarla.

Para denuncias o datos relevantes, se habilitan los números: 0986 760 083, 911, 130, y 147 (Fono Ayuda Niñez y Adolescencia).

El caso cuenta con intervención del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Fiscalía. Las autoridades piden que cualquier dato sea comunicado de inmediato para agilizar las tareas de búsqueda.