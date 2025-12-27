Policiales
27 de diciembre de 2025 - 22:37

Motociclista murió en colisión frontal en Capitán Miranda

Motociclista murió en colisión frontal en Capitán Miranda
El choque entre motociclistas ocurrió en la calle D9.

Un hombre de 51 años falleció la tarde de este sábado en el distrito de Capitán Miranda, tras una colisión frontal entre motocicletas. El otro involucrado fue auxiliado hasta el Hospital General de Itapúa.

Por Sergio González

Un accidente de tránsito con resultado fatal ocurrió la tarde de este sábado, a las 19:00, en la calle D9, en el distrito de Capitán Miranda, en Itapúa. Se trató de una colisión entre dos motocicletas.

El fallecido fue identificado como Emilio Carmona (51), quien viajaba a bordo de una motocicleta Star CG 150 cc, de color negro y sin matrícula. El hombre vivía en la calle D6, en el distrito de Capitán Miranda.

Lea más: San Rafael del Paraná: hombre disparó a sus dos hijos en Navidad

El otro involucrado sería Yoshio Guillermo Masuzawa Bareiro (22), quien viajaba en una motocicleta Kenton Shark (2026). El joven fue auxiliado por bomberos voluntarios de Capitán Miranda hasta el Hospital General de Itapúa.

Los intervinientes informaron del hecho a la agente fiscal de turno, Lorena Castelví.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy