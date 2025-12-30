Buscan a un niño de 10 años en J. Augusto Saldivar : está desaparecido desde ayer

El menor de edad desaparecido en la ciudad de J. Augusto Saldivar, desde ayer, se llama Juan Agustín Núñez del Valle. Está siendo buscado por la Policía Nacional y sus familiares.
Fue visto por última vez en la calle 2 de agosto, Barrio Villa Mano Abierta, de la mencionada ciudad del departamento Central.
En el momento de la desaparición vestía remera roja, jeans color azul y zapatillas blancas, según se reportan.
El niño tiene cutis moreno, altura aproximada de un metro, cabello negro y ojos de color negro.
Teléfonos para dar aviso o realizar denuncias
- El 130 del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
- El 911 del Sistema de Emergencias de la Policía Nacional.
- 0986 760083 Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas