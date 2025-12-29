Aumentan los casos de personas desaparecidas: más de 80 denuncias en una semana

La comisaria Lucía Ávalos, del Departamento Especializado de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, informó que solo en la última semana se recibieron 88 denuncias por desaparición.

Precisó que de dicha cifra, hasta el momento, más de 40 personas ya fueron localizadas, una de ellas sin vida.

Uno de los casos más llamativos es sobre la desaparición de una mujer y sus tres hijas, reportada en Caacupé. Ávalos señaló que “es un caso en el que estamos trabajando, ya tenemos datos y creo que en el transcurso del día vamos a tener buenas noticias”.

Lea más: Adolescente desaparecida en Hernandarias: activan protocolo de búsqueda

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Quiénes son los desaparecidos

Según la comisaria, la mayoría de las denuncias corresponde a adolescentes y adultos jóvenes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionó que, en muchos casos, las personas desaparecidas se ausentan de sus hogares por decisión propia y suelen encontrarse en casas de conocidos, familiares o parejas.

“Lo normal es que van a la casa de un conocido, pariente o pareja y lo encontramos en esos lugares. La mayoría sale por sus propios medios”, explicó.

Búsqueda inmediata tras Ley Mafe

Ávalos destacó además la importancia de la Ley 7.605, conocida como Mafe, sobre desaparición de personas, que “está dando visibilidad” a los reportes y permite una localización más rápida.

Con la vigencia de esta normativa, ya no es necesario esperar 48 horas para iniciar la búsqueda, sino que el procedimiento se activa de manera inmediata tras la denuncia.

Lea más: Lambaré: buscan a adolescente desaparecida

Teléfonos habilitados para reportes: