Hermanos de Pecci urgen resolución de la Corte

El escrito de urgimiento fue presentado por el Abg. Alfredo Enrique Kronawetter, en representación de Francisco y Gabriela Pecci Albertini, hermanos del asesinado fiscal Marcelo Pecci; quienes recurrieron a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad para poder acceder a la carpeta fiscal abierta para determinar la autoría moral del magnicidio, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Barú, Colombia.

“Solicito expresamente a vuestras excelencias que adopten las medidas tendientes a resolver la materia promovida de manera directa, tal y como lo establece el Código Procesal Civil, o, en su defecto, dispongan el trámite correspondiente, a fin de garantizar al justiciable un fallo ajustado a derecho y dentro de un plazo razonable”, resalta parte del urgimiento presentado este lunes 29 de diciembre.

La acción de inconstitucionalidad está dirigida contra el Auto Interlocutorio (AI) N° 72 del 3 de abril pasado, dictado por el Tribunal de Apelación, tercera sala, y el AI N° 709 del 30 de diciembre de 2024, dictado por el juez de Garantías Yoan Paul López.

Específicamente, el magistrado rechazó una solicitud de autorización judicial para participar y acceder a la causa N° 9088/2023 “Persona innominada sobre homicidio doloso”. A su vez, la Cámara en mayoría declaró inadmisible el recurso de apelación presentado contra la resolución del primera instancia.

Interrogantes sobre el caso Pecci

Precisamente ante las respuestas evasivas de los representantes del Ministerio Público, el 28 de junio de 2024 los hermanos solicitaron por escrito acceder a la carpeta fiscal, petición rechazada al mes siguiente por el equipo fiscal conformado por Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y la adjunta Matilde Moreno.

Concretamente, estas son las interrogantes realizadas por los hermanos de Marcelo Pecci a la Fiscalía y que ahora la Corte Suprema de Justicia debe resolver si continuarán o no sin respuesta:

Acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso;

¿Cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo investigado?

¿Qué se pretende conocer al respecto a las diligencias pendientes?

¿Cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades?

El tiempo estimado para que las evidencias y elementos colectados les permitan sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso;

Contar con un respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía, de modo a que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación que se asume de mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información.

Colombia hizo 90% de la investigación

La Justicia colombiana ha procesado y condenado a los autores materiales y sus cómplices, entre ellos Francisco Correa Galeano (ultimado en enero pasado en una cárcel colombiana), señalado de ser el cerebro del crimen y también un testigo clave, ya que al cooperar con la Fiscalía colombiana logró obtener una reducción de pena e identificar a otros miembros del grupo criminal.

La investigación realizada en el exterior apunta a que la orden para el homicidio salió de nuestro país, por lo que a decir del fiscal general de Colombia en la época, Francisco Barboza Delgado, esta parte de la investigación le corresponde a Paraguay.

“(...) por lo pronto nosotros en Colombia tenemos, ya dilucidados los autores materiales, los que financiaron, algunos determinadores, esperamos que podamos tener mayor información, pero yo creo que es importante que Paraguay continúe, y que indague frente a estos hechos desde el punto de vista de esa ultima motivación, por lo pronto creo que, estamos avanzando muy rápido, espero por lo menos en el marco de lo que me resta de fiscal general en estos 11 meses, seguir avanzando aunque, yo diría tenemos el 90% de esta investigación, por lo menos en Colombia el 100%, faltaría un pedazo de esa investigación aquí en el Paraguay”, declaró Barboza a nuestro diario, en una entrevista realizada el 11 de marzo de 2023.

