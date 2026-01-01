Durante el 2025 se incautaron más de 120mil toneladas de marihuana en Saltos del Guairá

Desde el mes de febrero hasta diciembre de 2025, el agente fiscal Abelino Bareiro Aguirre, titular de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de Saltos del Guairá, encabezó una serie de procedimientos que permitieron la confiscación de 128.668 toneladas de marihuana prensada.
Eso se dio en el marco de investigaciones contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Como resultado de estos operativos, también se logró la incautación de numerosos vehículos, armas de fuego y otros elementos de uso privativo del Estado, los cuales estarían vinculados a organizaciones criminales que operan en la zona.
Las acciones fueron desarrolladas de manera conjunta con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional (Antinarcóticos), así como con otras instituciones del Estado, en el marco de un trabajo coordinado y sostenido.
