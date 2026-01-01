Militar muere al caer de motocicleta en Tobatí

La víctima fue identificada como Ronald Alessandro Duarte González (23 años),quien estaba al mando de una motocicleta Kenton roja, sin matrícula.

De acuerdo con el relato de los uniformados, alrededor de las 06:00 de hoy la víctima, quien estaba circulando sobre la avenida Pedro Juan Caballero con destino a su casa, cayó al pavimento cuando alcanzó la intersección de la calle Miguel Ángel Fariña.

A raíz de la velocidad con que se desplazaba, el joven sufrió fuertes golpes en todo el cuerpo que le causaron las muerte casi instantáneamente. Su biciclo fue a parar a unos 50 metros, a un costado de la vía.

Tras la denuncia del hecho, efectivos de la comisaría jurisdiccional y agentes fiscales llegaron al lugar. Luego de los procedimientos de rigor, efectuados con la presencia de un médico forense, el cuerpo fue entregado a los familiares, quienes llegaron al lugar de la tragedia tras ser alertados por los uniformados.

Igualmente, los policías solicitaron imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona para confirmar o descartar que otro vehículo haya estado involucrado en el percance.