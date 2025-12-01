Motociclista muere tras choque contra camioneta en la Ruta PY02

La camioneta involucrada es una Toyota, chapa ACV 526, guiada por Gustavo Manuel Morales Torres (28), de Coronel Oviedo, pero el rodado que conducía estaba a nombre de Virgilio Morales González. El otro vehículo es una motocicleta Marutti, sin chapa, conducida por Osvaldo Rodrigo Torres (19), quien sufrió lesiones severas tras el impacto y horas después causó su muerte.

Al conductor de la camioneta se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo, según el ticket N.º 01942. El motociclista, debido a su estado crítico, no pudo ser sometido al test. De acuerdo con el informe del subinspector Isidro Ortiz, el percance se habría producido presumiblemente por imprudencia de ambos conductores.

El joven motociclista fue asistido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios (color rojo) y trasladado de urgencia a un centro asistencial de Coronel Oviedo, donde finalmente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.