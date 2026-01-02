Año Nuevo en Amambay: varios aprehendidos y motocicletas incautadas

La Policía Nacional anunció que intensificó las tareas de control en la vía pública en coincidencia con la transición entre 2025 y 2026. En ese marco, practicó varias aprehensiones el pasado 31 de diciembre, entre las que se destaca la privación de libertad de tres menores de edad, uno de ellos un niño de 13 años, que conducían motocicletas con roncadores.

Posteriormente, todos fueron entregados bajo acta a sus padres, quienes también se exponen a procesos penales.

Un caso de hurto y aprehendidos en el primer día del 2026

Una denuncia por hurto domiciliario fue presentada ante una comisaría de Pedro Juan Caballero. El reporte indica que ladrones aprovecharon la ausencia de la propietaria y sustrajeron dinero en efectivo, sin determinar la cantidad, además de un televisor, una computadora y joyas, según el comisario Juan Ortiz.

El jefe policial informó además que dos ocupantes de una motocicleta indocumentada fueron aprehendidos, y de su poder se decomisaron dosis de droga. El biciclo también fue incautado por los intervinientes.

Controles continuarán, anuncia jefe policial

El comisario principal Juan Ortiz, jefe de la Comisaría 1ª de Pedro Juan Caballero, informó que las tareas de control en las calles de la ciudad continuarán. Instó a la ciudadanía a munirse de sus documentos personales y los de sus vehículos al momento de circular en la vía pública.

Por otro lado, valoró como positiva la incorporación de más de 100 nuevos agentes al servicio de la Dirección de Policía de Amambay para dar continuidad eficazmente a los trabajos.