Arrojan droga y proyectiles a la cárcel de Tacumbú

Los bultos fueron encontrados por los responsables de la seguridad durante el recorrido efectuado a las 06:00 hacia el sector de la calle México, según confirmaron voceros de la comisaría Cuarta de Asunción.

Desde hace un buen tiempo, los guardiacárceles vienen encontrando paquetes lanzados al interior del reclusorio desde el lado de la calle México, que sería el sector más desprotegido del penal.

Sin embargo, el hecho de que ahora se haya encontrado proyectiles dentro de unos bultos puso en alerta a los responsables de la seguridad del penal, ya que eso hace sospechar que de alguna forma lograron introducir el arma a la cárcel.

Igualmente, la Policía reforzó la seguridad en las adyacencias del penal para tratar de evitar nuevos hechos similares, aunque aparentemente los paquetes con drogas y proyectiles son lanzados por desconocidos que pasan por la zona a toda velocidad a bordo de motocicletas.

Fuentes penitenciarias adelantaron que se podría efectuar en las próximas horas una minuciosa verificación el reclusorio en busca del arma, antes de que los reclusos lo puedan usar.