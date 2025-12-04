Hallan droga lanzada desde el exterior en la cárcel de Tacumbú

El comisario Pablo Insfrán, jefe de la Comisaría 4ª de Asunción, informó que los paquetes fueron lanzados hacia la zona del muro perimetral ubicado en la calle México. Posteriormente, fueron encontrados dentro del predio, en el sector Pabellón Adventista de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Las drogas estaban distribuidas en diferentes paquetes encintados y fueron detectadas por el personal de guardia durante un recorrido por el sector. Se notificó de inmediato al personal policial que presta servicio en el penal.
Insfran señaló que la zona donde se arrojaron los paquetes no cuenta con cámaras de seguridad, aunque la esquina cercana sí, pero la imagen recopilada no es clara.
“Aprovechan que no hay cámaras y un momento cuando hay menos gente transitando en el lugar para cometer estos hechos”, dijo el comisario.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Video: hallan extenso túnel en una de las celdas de la cárcel de Tacumbú
Drogas incautadas
Los paquetes contenían 352 pastillas de clonazepam, 101 gramos de supuesta cocaína y 199 gramos de supuesta marihuana.
El informe policial revela que el procedimiento se realizó a las 16:10 de ayer.
El análisis primario de campo y el pesaje estuvieron a cargo del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.