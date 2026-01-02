¿Cuáles fueron las emergencias más denunciadas al 911 en Asunción en Año Nuevo?

La dirección del sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional en Asunción, que procesa llamadas de la capital y su Área Metropolitana - además de las provenientes de los departamentos de Presidente Hayes y Cordillera – recibió 1.850 llamadas en torno al Año Nuevo.

De ese total de llamadas recibidas, 667 fueron “intervenidas” - el resto fueron llamadas que se cortaron al momento de ser atendidas –, según explicó hoy a ABC Color el oficial Julio Cáceres, de la Dirección de 911 de Asunción.

El oficial Cáceres explicó que la mayoría de las llamadas intervenidas fueron denuncias de supuestos hechos de polución sonora o perturbación de la paz pública (137 en total) y violencia intrafamiliar (134). Se registraron pocas llamadas de broma.

Las cifras de Año Nuevo son similares a las que el 911 en Asunción registró en Navidad, la semana pasada, cuando hubo unas 1.900 llamadas recibidas, de las cuales poco menos de 500 fueron intervenidas.

Otras emergencias

Según datos de la Policía, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se registraron también llamadas por accidentes de tránsito (66) y robo (9).