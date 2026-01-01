Discusión tras brindis por Año Nuevo terminó en tragedia en Ciudad del Este

El crimen ocurrió este Año Nuevo, a las 00:40 horas, en el interior de una vivienda precaria ubicada en el kilómetro 10 lado Monday, Fracción Los Pinos, a unos 4.000 metros de la Ruta PY02.

Según el informe policial, la víctima fatal fue identificada como Wilfrido Irala (46 años), domiciliado en el mismo lugar donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con el informe policial, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de Denilson Pereira Rodríguez, conocido como“Rapai”.

En un momento dado, ambos habrían protagonizado una discusión, que fue subiendo de tono. Durante el altercado, el presunto autor habría tomado un objeto contundente y aplicado un fuerte golpe en el rostro a Irala, lo que le causó la muerte en el lugar.

Supuesto autor, detenido

Tras cometer el hecho, el agresor se dio a la fuga, pero fue detenido este jueves poco antes del mediodía en la misma zona donde ocurrió el asesinato.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Carlos Almada y al personal del Departamento de Criminalística, para el levantamiento de indicios.

Por disposición del Ministerio Público, y atendiendo a la falta de iluminación de la vivienda, y el poco espacio para la inspección, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue de la funeraria Buen Jesús.

Allí, el médico forense doctor Aníbal Duarte diagnosticó como probable causa de muerte “traumatismo cráneo encefálico con una lesión en el rostro producido por objeto contundente, pero sin otras lesiones visibles”.

El cuerpo quedó depositado en la funeraria, a la espera de familiares.