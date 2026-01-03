Bella Vista Norte: bañista desaparece en aguas del río Apa

Un hombre de 59 años identificado como Ceferino Martínez Garcete, desapareció el viernes último en aguas del río Apa, según informó este sábado la Policía Nacional.

Bomberos brasileños llegaron a la zona para realizar la búsqueda del desaparecido, según señaló el oficial Fredy Ojeda, subjefe de la Comisaría 5ta. de Bella Vista Norte, donde se presentó la denuncia; familiares están angustiados a teniendo en cuenta el probable desenlace del caso.

Fue al río para bañarse

El oficial Fredy Ojeda, subjefe de la Comisaría 5ta. de Bella Vista Norte indicó que de acuerdo con familiares, Ceferino Martínez Garcete (59), salió de su domicilio ubicado en el barrio Inmaculada de aquella ciudad del Departamento de Amambay en horas de la tarde del viernes último manifestando que iba al río Apa como para bañarse y ya no regres.

La denuncia fue presentada en la noche del viernes por Liz Raquel Martínez Benítez, hija del desaparecido, según manifestó el uniformado.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Campo Grande, Brasil, capitaneados por el subteniente Leonardo Souza, iniciaron la tarea de búsqueda del desaparecido este sábado, según informó la Policía Nacional.