Yby Yaú: detienen a joven que portaba un arma blanca y 106 dosis de crack

Un joven de 20 años fue detenido este sábado en la ciudad de Yby Yaú, llevaba en su cintura un arma blanca tipo machetillo de unos 40 centímetros de longitud y en su bolsillo un total de 106 dosis de crack. El detenido no cuenta con documento de identidad, esto se comprobó con el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS, por sus siglas en inglés), utilizado por la Policía Nacional.