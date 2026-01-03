Policiales
03 de enero de 2026 - 20:28

Yby Yaú: detienen a joven que portaba un arma blanca y 106 dosis de crack

foto
El detenido no posee documento de identidad. (Foto gentileza)-

Un joven de 20 años fue detenido este sábado en la ciudad de Yby Yaú, llevaba en su cintura un arma blanca tipo machetillo de unos 40 centímetros de longitud y en su bolsillo un total de 106 dosis de crack. El detenido no cuenta con documento de identidad, esto se comprobó con el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS, por sus siglas en inglés), utilizado por la Policía Nacional.

Por Aldo Rojas

Agentes de Investigaciones de la regional número 1, de Concepción, apostados en la ciudad de Yby Yaú, estaban realizando una patrulla en el barrio Villa Jardín cuando en un momento dado vieron a una persona del sexo masculino que caminaba en la vía pública y en su cintura llevaba un arma blanca. Los policías lo interceptaron y le requisaron el machetillo.

Tenía en su poder droga

Al catearlo lograron encontrar en uno de sus bolsillos un polietileno transparente que contenía un total de 106 dosis de cocaína, tipo crack, que a su vez estaban envueltos en un papel aluminio.

El joven no poseía documento de identidad y dijo llamarse Diego Agüero Martínez y que tiene 20 años. Policías de Criminalística fueron convocados para practicarle el escaneo de sus huellas dactilares, allí el sistema AFIS arrojó resultado negativo. Con esto se comprobó que el joven no posee documento de identidad.

Foto
El arma blanca y las dosis de cocaína, tipo crack que fueron incautadas. (Foto gentileza)

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público.