Yby Yaú: detienen a joven que portaba un arma blanca y 106 dosis de crack

Agentes de Investigaciones de la regional número 1, de Concepción, apostados en la ciudad de Yby Yaú, estaban realizando una patrulla en el barrio Villa Jardín cuando en un momento dado vieron a una persona del sexo masculino que caminaba en la vía pública y en su cintura llevaba un arma blanca. Los policías lo interceptaron y le requisaron el machetillo.
Tenía en su poder droga
Al catearlo lograron encontrar en uno de sus bolsillos un polietileno transparente que contenía un total de 106 dosis de cocaína, tipo crack, que a su vez estaban envueltos en un papel aluminio.
El joven no poseía documento de identidad y dijo llamarse Diego Agüero Martínez y que tiene 20 años. Policías de Criminalística fueron convocados para practicarle el escaneo de sus huellas dactilares, allí el sistema AFIS arrojó resultado negativo. Con esto se comprobó que el joven no posee documento de identidad.
El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público.