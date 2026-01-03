Detienen a presunto asaltante de motobolt que estaba prófugo

Agentes de la Comisaría 5ª Metropolitana en la tarde de este viernes a Vincent Rodrigo Giménez Tullo, de 20 años, quien contaba con una orden de captura por un hecho de robo agravado perpetrado contra un conductor de plataforma tipo motobolt en el barrio Ricardo Brugada de Asunción.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 17:15, sobre las calles Florencio Villamayor y 14 de Mayo, tras confirmarse que el sospechoso había regresado a la zona para pasar las fiestas de fin de año.

Buscado desde noviembre

De acuerdo con el reporte policial, Giménez Tullo era buscado desde el 13 de noviembre de 2025, cuando habría participado en un asalto a un motobolt. En el marco de esa causa, ya fueron detenidas otras dos personas, entre ellas una mujer que habría solicitado el servicio de transporte para concretar el atraco.

El comisario Isidro Gamarra, jefe de la Comisaría 5ª, explicó que el joven fue plenamente identificado durante las investigaciones y que los antecedentes del caso fueron remitidos oportunamente al Ministerio Público, lo que derivó en la emisión de la orden de detención.

Antecedentes por robo agravado

“El sujeto cuenta con antecedentes por robo agravado en los años 2023 y 2024, y ahora fue detenido nuevamente por un hecho similar”, señaló el comisario Gamarra. Agregó que en uno de los procedimientos anteriores se logró la aprehensión en flagrancia de otro implicado y la recuperación del celular de la víctima.

Según la Policía, el detenido permanecía prófugo y fue localizado luego de tareas de vigilancia en la zona donde reside su abuela, lugar al que habría regresado recientemente.

A disposición del Ministerio Público

Tras su aprehensión, Giménez Tullo fue trasladado hasta la sede policial y posteriormente al Hospital de Barrio Obrero para el diagnóstico médico correspondiente, quedando luego a disposición del Ministerio Público.