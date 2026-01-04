Sicario mata de varios disparos a un brasileño en Amambay

Un aparente caso de sicariato ocurrió en la noche del sábado en Amambay, donde resultó víctima un ciudadano brasileño identificado como Celso Ramos Maciel da Silva, de 35 años, quien recibió 12 disparos con pistola calibre 9 mm efectuados por un solitario sicario que se movilizaba a pie, según informó la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en una vivienda, propiedad del ahora fallecido, ubicada en la colonia Potrero’i, distrito de Zanja Pytã, a 20 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Indagan posible trasfondo y buscan al sicario

Tras lo ocurrido, intervinieron agentes de Criminalística, del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay. Del lugar del hecho incautaron varios celulares y levantaron 12 vainillas servidas de calibre 9 mm para dar inicio a la investigación del hecho.

Fuentes policiales señalaron que someterán a análisis todo lo incautado y que los investigadores ya están abocados a la tarea de búsqueda y localización del sospechoso del crimen. El trasfondo del hecho también está siendo objeto de investigación para tratar de dilucidar el caso, según indicaron.

Como parte del procedimiento de rigor, intervino el doctor Gustavo Galeano, médico forense del Ministerio Público, quien inspeccionó el cadáver y determinó como causa de muerte “Shock hipovolémico”.

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Mirta Martínez queda al frente de la investigación en representación del Ministerio Público.