Hallan sin vida a un hombre que habría cortado un cable de cobre a tierra conectado a un transformador de la ANDE en Arroyito

Antonio Ramón Diana Aguilera, de 37 años, fue encontrado sin vida, con quemaduras en el cuerpo y a un costado de la ruta, en el asentamiento campesino Núcleo 4.
Una motocicleta tipo trail también fue encontrada en el lugar y habría sido utilizada por el hombre para llegar al sitio donde finalmente murió.
Se presume que había cortado el cable de cobre a tierra que, a su vez, estaba conectado a un transformador de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recibió la descarga eléctrica y murió al instante.
