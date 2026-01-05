Policiales
Hallan sin vida a un hombre que habría cortado un cable de cobre a tierra conectado a un transformador de la ANDE en Arroyito

El cobre a tierra estaba conectado a este transformador. (Foto gentileza).

El hallazgo se produjo este lunes alrededor del mediodía en el asentamiento Núcleo 4, distrito de Arroyito, en el departamento de Concepción. Según testigos, el hombre de 37 años fue encontrado cerca de una columna de la ANDE; supuestamente había cortado el cable de cobre a tierra que estaba conectado a un transformador.

Por Aldo Rojas

Antonio Ramón Diana Aguilera, de 37 años, fue encontrado sin vida, con quemaduras en el cuerpo y a un costado de la ruta, en el asentamiento campesino Núcleo 4.

Una motocicleta tipo trail también fue encontrada en el lugar y habría sido utilizada por el hombre para llegar al sitio donde finalmente murió.

Se presume que había cortado el cable de cobre a tierra que, a su vez, estaba conectado a un transformador de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recibió la descarga eléctrica y murió al instante.

