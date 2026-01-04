Hallan cadáver de un hombre en arroyo de Minga Guazú

Según el informe policial, el hallazgo fue comunicado por una vecina y agentes de la Policía se dirigieron al lugar.

Lea más: Hallan cadáver en estado de putrefacción en cauce hídrico de General Artigas

Al llegar, los intervinientes encontraron un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición flotando en el cauce hídrico.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Carlos Almada, quien se constituyó en el lugar para el levantamiento de cadáver.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El oficial primero Francisco Barreto informó que el cuerpo fue extraído del arroyo por bomberos voluntarios y posteriormente inspeccionado por el médico forense Javier Brítez, quien determinó ahogamiento como probable causa de muerte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hallan cuerpo envuelto en bolsa arpillera en el río Paraná

No fue posible establecer la identidad de la víctima en el lugar del hallazgo debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.