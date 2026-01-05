Sicariato en Amambay: víctima tenía antecedente penal y recibió amenazas

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez informó que inició la investigación del caso de sicariato ocurrido el último fin de semana en el área rural de Amambay y del que resultó víctima Celso Ramos Maciel da Silva (33), un agricultor de nacionalidad brasileña.

En ese sentido, mencionó que la víctima poseía un antecedente penal por violencia familiar en su país e indicó que según manifestaciones de la viuda de Maciel, recibió varias amenazas antes de que se ejecutara el crimen. No reveló mayores detalles ya que, según expresó, espera informes de carácter oficial al respecto, no obstante adelantó que estaría relacionado con un inmueble en litigio.

Sicariato confirmado y varias hipótesis sobre el trasfondo

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez, señaló que tiene claro que el hecho se trató de un caso de sicariato, es decir, un crimen por encargo ejecutado por dos sicarios que estaban a bordo de una motocicleta. Los detalles sobre quién o quiénes ordenaron el asesinato del ciudadano brasileño no fueron expuestos por la fiscal Martínez, pero la misma indicó que las evidencias incautadas de la escena del crimen, entre ellos, 3 celulares, están siendo analizadas para encontrar un mejor panorama en materia investigativa.

Si bien, la fiscal expresó que se manejan varias hipótesis, la más fuerte de todas se trataría de un inmueble, propiedad de la esposa de la víctima, objeto de litigio y una de las razones por las que el ahora fallecido recibió varias amenazas, según la propia viuda de la víctima.

Celso Ramos Maciel Da Silva fue blanco de ataque por parte de sicarios el pasado sábado a las 22 horas aproximadamente cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Potrero’i, distrito de Zanja Pytã, a 20 km de Pedro Juan Caballero; los criminales efectuaron 12 disparos con pistola calibre 9 mm que dieron en su totalidad en la humanidad de la víctima que falleció al instante, según informaron los intervinientes.