Capturan a presunto nexo de narcos argentinos en Luque

El sospechoso fue interceptado por agentes de la Interpol cuando estaba circulando en pleno centro de Luque a bordo de un auto de plataforma, que estaba al mando de un agente de Policía libre de servicios y en compañía de sus hijos menores.

Se trata de Jorge Luis Duarte (40), conocido en el mundo del hampa como Gordo Pascuala, quien estaba radicado en nuestro país desde mediados del 2014, es más el sospechoso ya contaba con una cédula de identidad con sus mismos datos.

El argentino detenido en Luque y sus nexos

De acuerdo con datos proveído por los investigadores de la Interpol, Gordo Pascuala aparentemente operaba para un policía corrupto de Santa Fe identificado como Oscar Adrián Celer (45), alías Tripa, quien aparentemente lideraba una estructura mafiosa de aquella localidad de la Argentina.

Siempre conforme a datos proveídos por los uniformados, Gordo Pascuala conseguía enormes cargas de marihuana en Paraguay y luego contactaba con el expolicía para organizar el envío al vecino país.

Investigadores verifican presunto tráfico de armas

Es más, en uno de los teléfonos que fueron incautados del poder del expolicía Celer o Tripa como era conocido en el mundo criminal se encontraron aparentemente pedidos hechos a Gordo Pascuala para que le envíe una ametralladora de contrabando, lo que hace sospechar ahora a los agentes que también operaban para el envío de armas y municiones hacia la Argentina.

Igualmente, el contacto paraguayo también informaba sobre envío de drogas efectuadas por otras organizaciones y hasta daba las coordenadas de donde iban a estar guardadas los cargamento, para que el expolicía y sus secuaces pueden asaltar el sitio robarlas.

La justicia argentina evidenció todas estas operaciones por lo que ordenó la captura nacional e internacional de Gordo Pascuales que fue ejecutada ayer.