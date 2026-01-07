Cámara ordena libertad de presunto abusador del Parque Guasu

Por unanimidad el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, de la Capital resolvió revocar el Auto Interlocutorio N° 1.264 del 16 de diciembre de 2025, dictado por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Laura Ocampo, Yolanda Morel y Cándida Fleitas, que ratificó la prisión preventiva de Aldo Styven Pereira Saucedo, sindicado por la Fiscalía como la persona que en la mañana del 18 de agosto de 2024 atacó a una joven que realizaba ejercicios físicos en el Parque Guasu Metropolitano.

Luego de analizar el recurso planteado por la Abg. Raquel Talavera, en representación del acusado del acusado de supuesta coacción sexual y violación; los camaristas José Agustín Fernández, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín concluyeron que Pereira Saucedo ya cumplió en prisión la pena mínima establecida para los hechos acusados, que es de 6 meses.

Lea más: Acusado por abuso en el Parque Guasu Metropolitano, a juicio oral y público

“El acusado se encuentra privado de su libertad por un tiempo mayor al equivalente a la pena mínima que le correspondería, por lo que se da el presupuesto de la ilegalidad de la prisión preventiva del solicitante y en estas condiciones, la cesación de esta medida cautelar de carácter personal deviene irreversible de esta manera”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 3 dictado este 6 de enero por el tribunal de alzada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agrega que a la fecha del dictamiento del auto apelado (19 de diciembre de 2025), la medida cautelar de la prisión preventiva que pesaba sobre Styven Pereira, que fuera decretada el 6 de setiembre de 2024, sumado al de arresto domiciliario dispuesto en fecha 1 de abril de 2025, hasta el dictamiento del fallo hoy impugnado, ha alcanzado un año tres meses y 13 días, por lo que claramente la misma “ha superado en exceso la pena mínima establecida para el hecho punible en estudio.”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ataque en el Parque Guasu Metropolitano

La acusación presentada por la fiscala Claudia Torres relata que el abuso del que Pereira está sindicado como supuesto autor ocurrió en la mañana del 18 de agosto de 2024, cuando una joven que se encontraba trotando en el referido espacio verde fue interceptada por un desconocido que la tomó del cuello y la arrastró hasta una zona boscosa.

Lea más: Presunto abusador se entregó a la justicia tras estar prófugo por 20 días

Una vez en el sector referido, el hombre despojó a la víctima de sus ropas y mientras la sujetaba del cuello, la manoseó en sus partes íntimas. Pese a las amenazas del agresor, la joven se resistió como pudo al ataque y durante el forcejeo, lo arañó en el rostro a su atacante, que terminó huyendo, lo que permitió a la víctima pedir auxilio.

Los gritos de la joven alertaron a otros usuarios del parque, uno de los cuales incluso persiguió al agresor pero no lo pudo alcanzar. Pereira Saucedo, propietario de una pequeña empresa de reparación de acondicionadores de aire y refrigeradores, fue posteriormente identificado por agentes de Investigaciones de Hechos Punibles como el supuesto responsable de la agresión sufrida por la joven.

Los investigadores llegaron a esta conclusión tras la verificación de distintos videos de cámara de seguridad. Esta sospecha fue reforzada por declaraciones de la pareja del sospechoso que reveló que el día del hecho el hombre llegó a la casa con arañazos, motivo por el cual le reclamó, pero el hombre no le dio explicación.

Lea más: Prisión en Tacumbú para sospechoso de abuso en el parque

Víctima de ataque similar, sindica como autor a Pereira

Ante su insistencia, Styven Pereira se fue de la casa, y tras permanecer 20 días con paradero desconocido, se presentó en tribunales el 7 de setiembre de 2024, fecha en que la jueza penal de garantías de turno Cynthia Lovera dictó su prisión preventiva.

Tras su aprehensión, Pereira fue reconocido por otra víctima de un ataque similar ocurrido en Luque, el 2 de mayo del mismo año, motivo por el cual fue imputado por el fiscal Silvio Alegre.

La imputación relata que en aquella ocasión, la víctima fue una joven fue atacada en una vía pública de la compañía Cañada San Rafael, cuando regresaba a su casa en horas de la noche luego de la jornada laboral. La víctima relató que el hombre le arrastró hasta un matorral donde la ultrajó y solo la soltó gracias a los insistentes ladridos de los perros del barrio.

Lea más: Mujer víctima de abuso relató su terrible experiencia en el Parque Guasú