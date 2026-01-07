Fiscalía ordena la liberación de un presunto “soldado” de “Macho”

El detenido resultó ser Jorge Ramón García Giménez (36), quien se encontraba al mando de una camioneta Toyota Hilux blanca. El comisario Marcelino Espinoza confirmó que fue aprehendido porque se confirmó que el vehículo tenía el chasis adulterado y que fue denunciado como robado en Brasil.

No obstante, fuentes policiales señalan que sería además un soldado de alias “Macho” y que trabaja directamente para Nilson David Maylin Haedo, alias “Capibara”, sindicado como el “gerente” del delincuente más buscado de la zona.

Policía no tiene pruebas, sostiene

Al respecto, señaló que si bien existen sospechas sobre el vínculo, no hay ningún elemento probatorio desde la Policía Nacional. “Tenemos informaciones, pero no probadas”, admitió.

Dijo que por ello el Ministerio Público presume que el sospechoso pudo haber comprado de “buena fe” la camioneta y fue simplemente estafado. En consecuencia, se ordenó su libertad condicional mientras continúa la investigación.

“Él tiene su domicilio en la zona, en cualquier momento podemos acercar datos más importantes y se puede proceder nuevamente a su aprehensión y vincularle (con Macho)”, declaró sin tener en cuenta que podría rápidamente huir tras haber sido liberado.

La orden de liberación fue firmada por la fiscala Mirna Isabel Rodríguez.