Cae presunto “soldado” de “Macho” con una camioneta presumiblemente robada

El detenido resultó ser Jorge Ramón García Giménez (36), quien se encontraba al mando de una camioneta Toyota Hilux blanca, que se encontraba estacionada con el motor encendido en el camino de una zona poco poblada de la compañía Ko’e Poty del distrito de Yhú, en el departamento de Caaguazú, según los datos.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la División Desarmaderos de Automotores realizaban un patrullaje preventivo en varias compañías del departamento de Caaguazú, cuando cerca de las 13:30 horas visualizaron el vehículo en mención estacionado en un camino de tierra, con el motor encendido y las ventanillas completamente cerradas.

Ante la actitud sospechosa, se acercaron al rodado y solicitaron al conductor que bajara del habitáculo, a fin de realizar una inspección.

Chapa ajena y chasis visiblemente adulterado

Durante la verificación, los intervinientes consultaron con el sistema del Registro Único del Automotor (RUA) sobre la chapa AAXC 739 que portaba la camioneta, la cual confirmó que no le correspondía y que en realidad pertenece a un vehículo de tipo Wagon de la marca Geely.

Así también, constataron que el chasis del vehículo, con numeración 8AJBA3CD3J1605372, mostraba rastros visibles de haber sido adulterado.

Ya con las evidencias recolectadas, los intervinientes aprehendieron al conductor y lo llevaron hasta su base en Yhú, junto con la camioneta incautada, donde se encuentran a disposición de la fiscala de Yhú, Mirna Rodríguez.

Supuestos vínculos con “Macho”

Fuentes investigativas basadas en averiguaciones realizadas a pobladores de la zona de Yhú dieron a entender que el detenido Jorge Ramón García Giménez presuntamente opera cercanamente con Nilson David Maylín Haedo, alias “Capibara”, considerado el “gerente” de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”.

García Giménez no cuenta con antecedentes penales, según los registros de la Policía.

Acosta Riveros es sindicado con el líder de una poderosa banda de narcotraficantes que opera principalmente en el departamento de Canindeyú y actualmente es el criminal más buscado del Paraguay.