Loma Pytã: choque de colectivos deja 14 heridos

Un terrible accidente se produjo esta mañana sobre la Ruta PY 09, ex ruta Transchaco, frente a un conocido shopping del barrio Loma Pytã, cuando un ómnibus de la línea 58, empresa “Grande Capiatá SRL”, embistió por la parte trasera de un bus de la línea 48, empresa “San Isidro SRL”.

El impacto se produjo cuando el chofer de la línea 48 se detuvo en una parada para bajar pasajeros, momento en que, según las declaraciones de los pasajeros, aparentemente el conductor de la línea 58 se quedó dormido, pues antes ya lo vieron dormitando, y no atinó a reaccionar.

El impacto fue bastante fuerte, que produjo un total de 14 heridos, entre ellos el chofer de la línea 58, el cual está con un traumatismo importante en el pecho y fue derivado al Hospital del Trauma.

En cuanto a los pasajeros, la mayoría sufrieron golpes, en la zona maxilar, y cortes, especialmente en la zona de la cabeza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Automovilista muere tras despiste y vuelco sobre la ruta PY08 en Simón Bolívar

El bombero Rubén Martínez comentó que tuvieron que hacer una selección de las personas que se encontraban con las heridas más delicadas para su rápida atención. “Tuvimos dos personas que perdieron mucha sangre en el lugar y luego de controlar la hemorragia, fueron trasladados rápidamente al hospital más cercano”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al lugar llegaron para socorrer a los pasajeros heridos, bomberos de la segunda y la cuarta compañía, además de ocho ambulancias.