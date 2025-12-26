Automovilista muere tras despiste y vuelco sobre la ruta PY08 en Simón Bolívar

La víctima fatal fue identificada como Wilder David Cabañas, de 33 años, domiciliado en Coronel Oviedo, quien se encontraba al mando de un automóvil de la marca Toyota con chapa AAOU 275 Paraguay. Por causas que se presumen relacionadas a la imprudencia del conductor, el vehículo se despistó y posteriormente volcó, ocasionando heridas de gravedad al chofer.

Lea más: Dos muertos al volcar bus que regresaba de un viaje de egresados a Brasil

En el mismo rodado viajaban como acompañantes María Marlene Mencia (30) y una hija menor de 6 años, quienes resultaron con lesiones. Ambas fueron auxiliadas por bomberos voluntarios de la ciudad de Carayao y trasladadas inicialmente al Centro de Salud local, desde donde fueron derivadas al Hospital General de Coronel Oviedo para una mejor atención médica.

Personal de la Policía Nacional de Simón Bolívar intervino en el procedimiento y se convocó a Criminalística, representantes del Ministerio Público y a la médica forense Dra. Lorena Mascareño, quien diagnosticó como causa de muerte de Wilder David Cabañas un politraumatismo de cráneo encefálico grave, fractura maxilofacial, trauma cervical y trauma cerrado de tórax con fractura de costillas, entre otras lesiones.

Lea más: Patrullera cae en la cuneta de un camino vecinal en San Rafael del Paraná

El automóvil involucrado fue incautado y depositado en sede policial, quedando a disposición del Ministerio Público, mientras que, tras culminarse las diligencias de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy