A 8 años de la primera detención de Crimen Organizado de la Policía

El 9 de enero de 2018, policías del entonces Departamento Contra el Crimen Organizado (DCCO) de la Policía Nacional, creado el 5 de enero de ese año, detuvieron a Brian Pastor Thompson, entre las calles Tacuary y 25 de Mayo, plena zona céntrica de la ciudad de Asunción. El joven que en ese tiempo tenía 21 años, estaba siendo buscado desde el 2016, por un violento ataque a un grupo de personas.

La operación que permitió la captura del joven por parte de policías Contra el Crimen Organizado, llevó su periodo de investigación y seguimiento, estuvo dirigida por el oficial inspector Néstor David Verón Enriquez.

Brian Thompson era buscado por los investigadores, como el líder de una gavilla que autodenominada como “La Camorra”, que se dedicaba a agredir a personas por diversión. Es más, filmaciones de un violento ataque a un grupo de personas en Itá Enramada de Asunción, permitió identificarlo.

Sin embargo, las acciones de quienes integraron esta banda no solamente se centraban en golpizas por diversión a otras personas con las que se cruzaba, sino que también, en ocasiones, les despojaban de sus objetos de valor, humillándolas de esta forma.

De hecho, los investigadores habían descrito a “La camorra”, como un grupo formado por jóvenes violentos de clase media-alta cuyo modus operandi eran los ataques en grupo contra personas, escogidas al azar u objetivos ya planeados, a quienes les arrebataban sus pertenencias, a modo de “trofeos”.

Ínfima pena a tres miembros de “La Camorra”

El 1 de agosto de 2018, tres integrantes de “La camorra”, Brian Pastor Thompson, cabecilla de la banda, y Rodrigo Rodríguez fueron condenados a un 1 año de cárcel, mientras que José Bernal recibió una pena privativa de libertad de 2 años. Esto en procedimiento abreviado ante el juez penal de Garantías Rubén Riquelme.

El fiscal Rogelio Ortúzar había acusado a los tres por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, asociación criminal y robo agravado.

Tras la condena en la instancia de audiencia preliminar, el fiscal Ortuzar había dicho que se pudo probar que los tres condenados eran miembros de “La Camorra”, que se formó con intención de buscar a personas al azar a las que interceptaban en la vía pública y tras someterlos a golpizas, les robaban sus pertenencias.

Ortúzar también había lamentado que muchas de las víctimas no presentaron denuncias, pero en los casos, en los cuales si se llegaron a registrar oficialmente estos hechos, se iniciaron las acciones judiciales.