Gracias al GPS detienen a militar que conducía una camioneta robada

La Policía Nacional detuvo a Edgar Román Moran (29 años), militar en ejercicio e implicado cómo presunto autor del robo de una camioneta en Asunción que fue encontrada en Coronel Oviedo.

“El día de ayer tuvimos la denuncia de un hecho de hurto agravado de una camioneta en la zona de Villa Aurelia. El responsable de la camioneta comentó que tenía GPS, solicitamos la ubicación del vehículo, y nos dijeron que estaba en Fernando de la Mora”, señaló el comisario Misael Aguilera.

Seguido, comentó que esa era una ubicación imprecisa porque estaba fallando el GPS. “Después de un lapso de tiempo el GPS volvió a funcionar y la empresa nos avisó que estaba sobre ruta 2, entonces activamos el trayecto desde Central, Cordillera y Caaguazú”.

Tras desplegar un operativo sigiloso, se pudo interceptar la camioneta en el kilómetro 125, antes de alcanzar el peaje. “En ese lugar se desplegó un equipo de control, esta persona desvió y ahí se produjo una breve persecución, con la cual se logró la detención de la persona que estaba al mando de la camioneta”.

Para finalizar, el comisario señaló que se presume que existirían más personas, quienes actuaron como cómplices, por lo que la investigación sigue su curso.