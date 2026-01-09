Detienen en Minga Porã a sospechoso del asesinato de empleada de motel

El detenido fue identificado como Marcos Alves (28), domiciliado en el barrio San Isidro de Minga Porã. La detención se llevó a cabo en cumplimiento del Oficio Fiscal N° 449, de fecha 01 de julio de 2025, emitido por la fiscala Natalia Montanía.

Tras tareas de vigilancia y seguimiento, agentes policiales pudieron capturar al sospechoso caminando en un camino vecinal del barrio San Roque de municipio altoparanaense.

Posteriormente, Marcos Alves fue trasladado hasta la Comisaría 5ª de Hernandarias, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

El detenido negó su participación en el hecho y afirmó que se encontraba realizando trabajos en la zona, por lo que ingresó al lugar únicamente para pasar la noche. Según su versión, al día siguiente escuchó una pelea dentro del motel, situación que aprovechó para retirarse del sitio, sin pagar.

Por su parte, el subcomisario Víctor Ruiz Díaz señaló que, de acuerdo con informaciones preliminares manejadas por los investigadores, el sospechoso trabajaba en la zona de Hernandarias y no habría percibido sus haberes, situación que, sumada a otros factores, lo habría llevado presuntamente a cometer el robo con resultado de muerte. Asimismo, mencionó que imágenes captadas por el circuito cerrado del establecimiento motelero muestran a una persona huyendo del lugar del hecho, cuyas características coincidirían con las del ahora detenido.

Antecedentes del caso

La víctima fue identificada como Isabel Riveros Villalba (50), trabajadora del Hotel y Hospedaje 1001, ubicado en el barrio Mariscal Francisco Solano López de Hernandarias.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:45, cuando la mujer fue golpeada brutalmente en la cabeza para ser despojada de la recaudación del día.