Gran susto por el incendio de una garrafa en Fernando de la Mora

Bomberos voluntarios de Fernando de la Mora tuvieron que intervenir ayer ante el reporte del incendio en el interior de una vivienda del barrio Domingo Savio. Según los reportes, aparentemente una fuga de gas provocó el siniestro.

“Estábamos queriendo instalar la manguera de la garrafa de la cocina. Por lo visto estaba picada o dañada y empezó a prenderse fuego en la cocina. Quisimos con mi yerno sacar la manguera, yo quise cerrar la perilla y ya no pudimos. La goma se derritió e hizo una explosión”, detalló Gerardo Jara, propietario de la vivienda afectada.

Contó que esa explosión afectó un mueble de madera que rápidamente se consumió. “Intentamos con un extintor que teníamos, también con arena... pero no pudimos. Gracias a Dios, los bomberos vinieron rápido y pudieron sofocar el fuego”, expresó.

Por su parte, capitán Alexis Díaz, de los Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, señaló que fue una desgracia “con suerte”, pues la familia salió prácticamente ilesa. “No hubo daños más graves ni heridos, solo un poco de inhalación de humo”, manifestó.

¿Qué hacer ante el incendio de una garrafa?

El capitán Díaz brindó algunas recomendaciones clave para actuar ante este tipo de incendios provocados por garrafas. Primeramente, destacó que se debe intentar cerrar la garrafa antes de que alcancen las llamas.

“Si no se tiene la posibilidad, le saca a la familia y avisa a la unidad de bomberos más cercana. No intentar jugar al héroe ni buscar ‘remedios caseros’, como solemos decir nosotros”, exhortó.

Dijo que si el problema surge en la manguera, la intervención puede ser más sencilla si es rápida, pues basta con cerrar la válvula y colocar un paño húmedo sobre la garrafa.