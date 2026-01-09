Mercado 4: bomberos controlan incendio en depósito de celulares

Un incendio de mediana magnitud se registró en la madrugada de este viernes en el depósito de un local de venta de celulares y artículos electrónicos, ubicado sobre la avenida Pettirossi, entre República Francesa y Mayor Fleitas, en pleno Mercado 4 de Asunción.

El siniestro afectó el sector posterior del comercio, donde funcionaba el depósito de productos electrónicos. Gracias a la rápida intervención de los bomberos voluntarios, las llamas fueron controladas antes de que se propagaran a locales vecinos.

Rápida respuesta de los bomberos

El capitán Christian Tabares, de la 20ª Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), explicó que el fuego fue detectado desde el cuartel debido a la gran cantidad de humo que se elevaba en la zona.

“Tratamos un incendio en el fondo de un negocio, en un depósito de artículos de electrónica. Vinimos a verificar y confirmamos que efectivamente era un incendio, por lo que realizamos un ataque rápido”, señaló.

Indicó que la cercanía del cuartel fue clave para evitar daños mayores. “Estamos a un minuto del local, prácticamente a cincuenta metros, y eso permitió que se pueda controlar a tiempo”, agregó.

Daños materiales y sin personas heridas

Según el reporte del CBVP, el incendio no se propagó a otros sectores del Mercado 4 y no se registraron personas heridas. “No había personas dentro del local. Solo hubo daños materiales en el depósito, que fue totalmente contenido”, afirmó Tabares.

Los propietarios del comercio se encontraban en las inmediaciones y acudieron rápidamente tras activarse la alarma del local, por lo que no fue necesario forzar accesos para ingresar.

Causa del incendio será determinada por peritaje

Consultado sobre el posible origen del siniestro, el capitán indicó que aún no se puede determinar la causa. “Recién con un peritaje se va a poder saber qué originó el incendio. En esta etapa todavía estamos realizando trabajos de enfriamiento y ventilación”, explicó.

Los bomberos continuaron durante varios minutos con las tareas de enfriamiento para evitar la reactivación del fuego.