Amambay: confirman muerte de bañista que había desaparecido en el río Apa

El cuerpo sin vida de Ceferino Martínez Garcete, de 59 años fue encontrado este domingo en aguas del río Apa en un lugar conocido como Paso Itá, distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay; fueron días de intensa búsqueda por parte de bomberos brasileños con el apoyo de pescadores de la zona, desde su desaparición reportada el pasado 2 de enero y denunciada ante la Comisaría 5ta. de aquella ciudad. Bomberos azules de Pedro Juan Caballero se sumaron en los últimos días para realizar la tarea de búsqueda.

Entró al río para bañarse y se ahogó

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional, el pasado 2 de enero, Ceferino Martínez Garcete (59), manifestó a sus familiares que iba al río Apa a bañarse, salió de su domicilio ubicado en barrio Inmaculada de Bella Vista Norte y desde ese momento no regresó; su hija se acercó a la comisaría jurisdiccional para formalizar la denuncia. Tras su desaparición, comenzó la búsqueda por parte de integrantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Campo Grande, Brasil, con el apoyo de pescadores de la zona.

En los últimos días, se sumaron los bomberos azules de Pedro Juan Caballero; finalmente, este domingo se constató lo peor, se produjo el hallazgo del cadáver del desaparecido y se confirmó su ahogamiento.

