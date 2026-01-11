Fiscalía pide apoyo a Cancillería para intentar extraditar a Diego Benítez

Manuel Doldán refiere en el escrito dirigido a Esteban Aranda Filártiga, director de la Dirección de Asuntos Legales de del Ministerio de Relaciones Exteriores que el 12 de agosto de 2024, el Ministerio de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos informó que se ha emitido la decisión favorable de extradición de fecha 10 de noviembre de 2023, “por lo que se ha solicitado a las autoridades competentes del país, la ejecución dictada contra Diego Isaac Benítez Cañete y la iniciación de proceso de su búsqueda”.

Añade que el Ministerio Público, por notas remitidas desde setiembre del año pasado a diciembre, tanto por la vía diplomática, como a través de Interpol solicitó a as autoridades competentes de Emiratos Árabes Unidos informen si Diego Benítez Cañete se encuentra apto para la extradición y si se pueden iniciar los trámites para el retiro del extraditable desde ese país a Paraguay.

Agrega que no se recibió respuesta alguna. Incluso, ante esa situación, Interpol paraguay solicitó, una vez más. informe con copia a la Secretaría General de la Policía Internacional, con sede en Lyon Francia.

Apto para extradición, pero prófugo

El 25 de junio de 2024 nuestro diario publicaba que, pese a que había luz verde para ejecutar la extradición de Diego Benítez, sorpresivamente se informaba extraoficialmente a las autoridades paraguayas que el mismo estaba prófugo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades de nuestro país recibieron esta información de parte de la embajada paraguaya en Emiratos Árabes Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La noticia de que Benítez estaba prófugo sorprendió debido a que el 17 de junio de 2024 se conoció la información de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del referido país asiático solicitó a la Justicia paraguaya que ejecute la extradición aprobada por las el 10 de noviembre de 2023.

El juez Osmar Legal notificó a la fiscala del caso Elva Cáceres y ofició a Interpol para que prepare el operativo de extradición.

Pero luego, la fiscalía accedió a la información de que Benítez estaba prófugo.

Carga de cocaína cayó en Hamburgo

Según la imputación de la fiscalía antidrogas, Benítez era el dueño de la carga de 16 toneladas de cocaína descubierta el 12 de febrero de 2021 en el puerto de Hamburgo, Alemania.

La droga estaba mimetizada en latas de pintura producidas por la marca que pertenece al procesado.

La carga de cocaína fue acondicionada dentro de las latas de pintura en el depósito de su empresa Envapar SRL, situada en Limpio, según la teoría del Ministerio Público.

La imputación tuvo como base un informe remitido desde Alemania casi un año después de su solicitud referente a las evidencias que tenían de Benítez sobre su implicancia en el tráfico.

Benítez se hizo conocido públicamente a través del fútbol paraguayo porque fue primero dirigente del club Guaraní y luego de Olimpia. El mismo llegó a presentarse en fiscalía junto con su entonces abogado, el exfiscal Hugo Volpe, el 16 de marzo de 2021.

En ese momento todavía no llegaba el informe desde Alemania, por lo que en la Fiscalía Antidrogas no quisieron recibir su declaración. Un año después, Alemania envió las evidencias contra Benítez y este, al percatarse de que era inminente su detención, huyó del país