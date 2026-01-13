Maniataron y agredieron a pareja durante violento asalto en Capitán Miranda

Un violento asalto domiciliario ocurrió en la noche de este lunes, cerca de las 19:30, en una vivienda particular de la calle A7 del distrito de Capitán Miranda, en Itapúa. Las víctimas fueron identificadas como Alejandro Bloch Woisijoski (65) y su esposa, Irma Duette (64).
Según relató la víctima, Bloch fue interceptado dentro de su residencia por dos hombres armados, quienes lo redujeron y lo golpearon. Además, otros dos miembros de la banda criminal tomaron a la mujer, que estaba realizando una caminata por el fondo del patio trasero.
Los asaltantes maniataron a la pareja y les exigieron dinero. Posteriormente, hurgaron en la vivienda en búsqueda del efectivo. Las víctimas describieron que los maleantes actuaron a cara cubierta.
Se llevaron del sitio una escopeta calibre 12 mm, tres aparatos celulares, una motocicleta marca Star 150 CC, de color rojo, chapa N° 235ABNO y G. 150.000.
Agentes de la Comisaría 11ª de la zona intervinieron y convocaron a personal de los departamentos técnicos de Criminalística e Investigaciones al lugar del hecho. Además, informaron del caso al Ministerio Público.